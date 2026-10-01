Autorin stellt Krimi vor Lesung in Bad Marienberg mit Caféhaus-Atmosphäre Julia Hilgeroth-Buchner 01.10.2026, 16:00 Uhr

i Ein spannender Mordfall stand im Mittelpunkt der Lesung mit Alexandra Löhr, die unter dem Pseudonym "Sara Novak" ihren ersten Kroatien-Krimi geschrieben hat. Im Laufe der Veranstaltungen erfuhren die Besucher auch vieles über die Biografie der in Bad Marienberg aufgewachsenen Schriftstellerin. Julia Hilgeroth-Buchner

In Caféhaus-Atmosphäre hat die Autorin Alexandra Löhr ihren Krimi „Kroatisches Gold“ in der Buchhandlung Millé in Bad Marienberg vorgestellt. Für die Besucher wurde sogar richtig mit Kuchenbuffet aufgetischt.

Sommer, Sonne, traumhafte Strände, glasklares Wasser – und ein eiskalter Mord: Wer kürzlich beim literarischen „Kaffeeklatsch“ der Bad Marienberger Buchhandlung Millé zu Gast war, der wird sich mit einer Mischung aus Sehnsucht nach südlichen Gefilden und wohligem Schaudern an den Krimi „Kroatisches Gold“ erinnern, den die Autorin Alexandra Löhr an diesem Nachmittag mitgebracht hatte.







Artikel teilen

Artikel teilen