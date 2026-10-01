In Caféhaus-Atmosphäre hat die Autorin Alexandra Löhr ihren Krimi „Kroatisches Gold“ in der Buchhandlung Millé in Bad Marienberg vorgestellt. Für die Besucher wurde sogar richtig mit Kuchenbuffet aufgetischt.
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Sommer, Sonne, traumhafte Strände, glasklares Wasser – und ein eiskalter Mord: Wer kürzlich beim literarischen „Kaffeeklatsch“ der Bad Marienberger Buchhandlung Millé zu Gast war, der wird sich mit einer Mischung aus Sehnsucht nach südlichen Gefilden und wohligem Schaudern an den Krimi „Kroatisches Gold“ erinnern, den die Autorin Alexandra Löhr an diesem Nachmittag mitgebracht hatte.