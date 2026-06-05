Erneut hat der Historiker und Lehrer Markus Müller aus Nister mit seinen Schülern am Mons-Tabor-Gymnasium Montabaur das Schicksal eines Verfolgten aus der NS-Zeit im Westerwald dokumentiert. Die Schüler erarbeiten auch ein Gedenkobjekt.
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Im April 1940 erhält der 20-jährige Pole Tadeusz Prusak vom deutschen Arbeitsamt Tomaszow-Lublin im sogenannten „Generalgouvernement“ eine ihn beunruhigende Anweisung. Er muss die lange Reise weit ins Innere des Deutschen Reiches antreten und sich als Arbeitskraft beim Arbeitsamt Montabaur melden.