Fällt Montabaur zurück in eine Zeit, in der kaum mehr als Pflichtaufgaben erfüllt werden können, nachdem die Kreisstadt jahrelang zusammen mit der heimischen Wirtschaft aus dem Vollen geschöpft hat? Der Haushalt für 2026 muss neu erarbeitet werden.
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Die Kreisstadt hat in diesem Jahr erneut mit einem dramatischen Rückgang der Gewerbesteuer zu kämpfen. Während 2025 bereits 10 Millionen Euro weniger eingingen, aber noch im laufenden Haushalt „verdrückt“ werden konnten, wird es 2026 ein weiterer „niedriger zweistelliger Millionenbetrag“ sein, der fehlt.