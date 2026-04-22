Millionenloch in Montabaur Leicher: Alle freiwilligen Aufgaben auf dem Prüfstand Katrin Maue-Klaeser 22.04.2026, 13:15 Uhr

i Die Erweiterung der Kita St. Martin ist eines der Projekte, die auf jeden Fall zu Ende gebracht werden, während die Stadt Montabaur neue investive Maßnahmen überprüfen und teilweise verschieben oder auf einen längeren Zeitraum strecken muss. Katrin Maue-Klaeser

Fällt Montabaur zurück in eine Zeit, in der kaum mehr als Pflichtaufgaben erfüllt werden können, nachdem die Kreisstadt jahrelang zusammen mit der heimischen Wirtschaft aus dem Vollen geschöpft hat? Der Haushalt für 2026 muss neu erarbeitet werden.

Die Kreisstadt hat in diesem Jahr erneut mit einem dramatischen Rückgang der Gewerbesteuer zu kämpfen. Während 2025 bereits 10 Millionen Euro weniger eingingen, aber noch im laufenden Haushalt „verdrückt“ werden konnten, wird es 2026 ein weiterer „niedriger zweistelliger Millionenbetrag“ sein, der fehlt.







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