Konzert für Freundeskreis Lehrer der Wäller Kreismusikschule beweisen Potenzial Hans-Peter Metternich 03.03.2026, 12:00 Uhr

i Mit der „Rhapsody in Blue“ (George Gershwin) eröffneten Ingrid Wendel (Klavier) und Daniel Ackermann (Trompete) die Konzert-Matinee im Keramikmuseum Hans-Peter Metternich

Beim Lehrerkonzert für den Freundeskreis der Förderer zeigen die Musiker ihr Können. Das Auditorium im Keramikmuseum war voll besetzt, das Spektrum reichte von Barock bis Pop.

Es ist kein Geheimnis, dass die Musikschule des Kreises über ein qualifiziertes Lehrerpotenzial verfügt, das ein breites Spektrum an musikalischer Ausbildung garantiert. Und es ist ebenso bekannt, dass die Pädagogen dieser Einrichtung nicht nur musikpädagogisch wertvolle Arbeit leisten, sondern ihre Qualifikation auch alljährlich bei dem beliebten Lehrerkonzert einem breiten Publikum unter Beweis stellen.







Artikel teilen

Artikel teilen