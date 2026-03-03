Konzert für Freundeskreis
Lehrer der Wäller Kreismusikschule beweisen Potenzial
Mit der „Rhapsody in Blue“ (George Gershwin) eröffneten Ingrid Wendel (Klavier) und Daniel Ackermann (Trompete) die Konzert-Mati
Mit der „Rhapsody in Blue“ (George Gershwin) eröffneten Ingrid Wendel (Klavier) und Daniel Ackermann (Trompete) die Konzert-Matinee im Keramikmuseum
Hans-Peter Metternich

Beim Lehrerkonzert für den Freundeskreis der Förderer zeigen die Musiker ihr Können. Das Auditorium im Keramikmuseum war voll besetzt, das Spektrum reichte von Barock bis Pop.

Lesezeit 2 Minuten
Es ist kein Geheimnis, dass die Musikschule des Kreises über ein qualifiziertes Lehrerpotenzial verfügt, das ein breites Spektrum an musikalischer Ausbildung garantiert. Und es ist ebenso bekannt, dass die Pädagogen dieser Einrichtung nicht nur musikpädagogisch wertvolle Arbeit leisten, sondern ihre Qualifikation auch alljährlich bei dem beliebten Lehrerkonzert einem breiten Publikum unter Beweis stellen.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungKultur

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren