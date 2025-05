Die „Tenne“ war eine alteingesessene Gaststätte und über viele Jahre der Jugendtreff schlechthin in Höhr-Grenzhausen. Im Laufe der Jahre entwickelte sie sich zu einer gut besuchten und angesagten Konzert-Location. Leider musste die Gaststätte vor genau 14 Jahren, am 31. Mai 2011, ihre Türen für immer schließen. An diesem Wochenende sollen nun zum Jahrestag die Musik und das damalige Lebensgefühl wieder zum Leben erweckt werden. Der ehemalige Wirt der Tenne, Holger Dill, veranstaltet am Samstag, 31. Mai, eine Tenne-Revival-Party im Musikcasino in Höhr-Grenzhausen.

i An den Auftritt der Band NO Te Var Gustar aus Uruguay erinnert sich Holger Dill gerne zurück. Der Auftritt der Superstars aus Südamerika war ein Höhepunkt in der Geschichte der Tenne. Mariam Nasiripour

Dann wird DJ Hape, der auch oft in der Tenne auflegte, mit Musik aus den 80er- und 90er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts für viele schöne Erinnerungen sorgen und das Publikum in die Hochzeit der Tenne zurückversetzen. Ein weiterer musikalischer Höhepunkt ist der Auftritt von Qek Junior. Das Duo Dominik Daub und Tobias Dupont ist eine Underground-Band aus der elektronischen Musikszene. Denn auch bei der Revival-Party legt Holger Dill Wert darauf, dass keine Mainstream-Musik gespielt wird.

i 2011 protestierten viele Menschen in Höhr-Grenzhausen gegen die Schließung der Tenne, leider ohne Erfolg. Mariam Nasiripour

Denn das machte die Tenne früher aus. Dort spielten Bands, die nicht in den Charts rauf und runtergespielt wurden, die nur wirkliche Musikkenner kannten und schätzten, wie Holger Dill sich erinnert. Zu ihnen gehörte auch die Band No Te Va Gustar aus Uruguay. Die Superstars aus dem kleinen südamerikanischen Land am Rio de la Plata waren damals in Deutschland und Europa unbekannt, obwohl sie viele Auszeichnungen gewonnen und bei der großen Musikproduktionsfirma Warner unter Vertrag standen. Für Dill, der über 450 Konzerte veranstaltet hatte, einer der Höhepunkte in der Geschichte der Tenne.

i Die Tenne entwickelte sich im Laufe der Jahre zu einer angesagten Konzert-Location. Mariam Nasiripour

Weitere nationale und internationale Bands gaben sich die Klinke in die Hand. Sie kamen aus Australien, Südamerika und Frankreich. „Wir waren damals sehr experimentell, nur bloß kein Mainstream“, erinnert sich der Gastronom, der im September 2023 ein neues Lokal in Höhr-Grenzhausen übernahm. Im Musikcasino in der Rheinstraße veranstaltet er nun wieder Konzerte.

i Besonders im Sommer beliebt war der Biergarten der Tenne. Mariam Nasiripour

Dill erwartet ein bunt gemischtes Publikum. Er hofft, dass nicht nur viele ehemalige Tenne-Besuchende kommen werden, sondern auch viele junge Menschen, die wissen möchten, wo und wie ihre Eltern früher gefeiert haben. Er hat weitere Revival-Partys geplant, die immer zum Jahrestag der Schließung der Tenne am 31. Mai, so auch zum 15. Jahrestag im kommenden Jahr, veranstaltet werden sollen.

Die Revival-Party findet am Samstag, 31. Mai, im Musikcasino Gambrinus in der Rheinstraße 32 in Höhr-Grenzhausen statt. Einlass ist um 19 Uhr und die Karten kosten im Vorverkauf neun Euro sowie an der Abendkasse 13 Euro. Nähere Infos und Konzertkarten gibt es im Casino Gambrinus und unter 02624-921 8344.