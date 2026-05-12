Sechs Jahre stand das Adaccio leer – jetzt kehrt Leben zurück. Gastronom Yunus Aksoy eröffnet noch im Mai das „Bomonti“ mit internationaler Küche und frischen Ideen. Das neue Lokal soll zum Treffpunkt für Genießer und Nachtschwärmer werden.
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Gute Nachrichten für Ransbach-Baumbach: Yunus Aksoy übernimmt das seit sechs Jahren leer stehende Adaccio. Das große Lokal mit der ungewöhnlichen Architektur ist Teil des VIP-Citycenters und mit der Lage an der Rheinstraße ortsbildprägend. Noch im Mai soll die Eröffnung gefeiert werden.