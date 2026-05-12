Gastro in Ransbach-Baumbach Leerstand hat ein Ende: Aus Adaccio wird Bomonti Camilla Härtewig 12.05.2026, 20:00 Uhr

i Yunus Aksoy hat das Adaccio in Ransbach-Baumbach übernommen. Noch im Mai will er sein Restaurant mit dem neuen Namen Bomonti eröffnen. Camilla Härtewig

Sechs Jahre stand das Adaccio leer – jetzt kehrt Leben zurück. Gastronom Yunus Aksoy eröffnet noch im Mai das „Bomonti“ mit internationaler Küche und frischen Ideen. Das neue Lokal soll zum Treffpunkt für Genießer und Nachtschwärmer werden.

Gute Nachrichten für Ransbach-Baumbach: Yunus Aksoy übernimmt das seit sechs Jahren leer stehende Adaccio. Das große Lokal mit der ungewöhnlichen Architektur ist Teil des VIP-Citycenters und mit der Lage an der Rheinstraße ortsbildprägend. Noch im Mai soll die Eröffnung gefeiert werden.







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