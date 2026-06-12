Aufführung in Wirges
Lebensmelodien: LMG-Schüler erinnern an Holocaust
Durch die Vielfalt der Instrumente und die souveräne Interpretation wurden die „Lebensmelodien“ zu einem außergewöhnliches Klang
Durch die Vielfalt der Instrumente und die souveräne Interpretation wurden die „Lebensmelodien“ zu einem außergewöhnliches Klangerlebnis.
Hans-Peter Metternich

Schülerinnen und Schüler erwecken vergessene jüdische Melodien des NS-Terrors zu neuem Klang. Die Aufführung verbindet historische Erinnerung mit bewegender Musik und lässt Fragen zu Verlust und Hoffnung laut werden.

Lesezeit 3 Minuten
Die Jahrgangsstufe zehn am Landesmusikgymnasium in Montabaur (LMG) nimmt erneut am Projekt „Lebensmelodien“ teil. Die Schule führt das Projekt bereits zum vierten Mal in der zehnten Jahrgangsstufe durch. Ort der ersten Aufführung in der laufenden Sequenz war am Donnerstag die katholische Pfarrkirche St.

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