Verkehr in Bad Marienberg LBM hat noch keinen Prüfauftrag für den „AOK-Kreisel“ Nadja Hoffmann-Heidrich 17.03.2026, 09:00 Uhr

i Aktuell erleichtern Querungshilfen in Form von Mittelinseln am sogenannten AOK-Kreisel in Bad Marienberg Fußgängern das Pasieren des Bereichs. Doch diese Hilfen sind aus Sicht des Stadtrates nicht sicher genug. Röder-Moldenhauer

Zu den Stoßzeiten passieren täglich viele Schulkinder den Knotenpunkt am sogenannten AOK-Kreisel in Bad Marienberg. Der Stadtrat würde hier gern Zebrastreifen errichten lassen. Was sagt der Landesbetrieb Mobilität dazu?

Aktuell liegen dem Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Diez noch keine Anträge zur Prüfung auf Einrichtung von Zebrastreifen (Fußgängerüberwegen/FGÜ) am sogenannten AOK-Kreisel in Bad Marienberg vor. Das geht aus einer Antwort der LBM-Pressestelle auf eine Anfrage unserer Zeitung hervor.







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