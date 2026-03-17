Zu den Stoßzeiten passieren täglich viele Schulkinder den Knotenpunkt am sogenannten AOK-Kreisel in Bad Marienberg. Der Stadtrat würde hier gern Zebrastreifen errichten lassen. Was sagt der Landesbetrieb Mobilität dazu?
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Aktuell liegen dem Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Diez noch keine Anträge zur Prüfung auf Einrichtung von Zebrastreifen (Fußgängerüberwegen/FGÜ) am sogenannten AOK-Kreisel in Bad Marienberg vor. Das geht aus einer Antwort der LBM-Pressestelle auf eine Anfrage unserer Zeitung hervor.