Täglich rollt sehr viel Verkehr über die B414 in Kirburg. Ein Überqueren der Straße ist für Fußgänger oftmals schwierig und nicht ganz ungefährlich. Ein geplanter Ausbau der Ortsdurchfahrt soll auch in dieser Hinsicht für mehr Sicherheit sorgen.
In der Ortsgemeinde Kirburg müssen im Kreuzungsbereich B414/L287 dringend Wasserleitungen erneuert werden. Das wurde in der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderates Bad Marienberg bekannt. Ursprünglich war geplant, dass die Verbandsgemeindewerke ihre Maßnahme parallel zum Straßenausbau in diesem Bereich durch den Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Diez durchführen.