B414-Ausbau in Kirburg 2027 LBM-Chef reagiert auf Kritik der VG-Werke Nadja Hoffmann-Heidrich 11.02.2026, 20:00 Uhr

i Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) plant, die Ortsdurchfahrt Kirburg (B414) ab 2027 auszubauen. Vorgesehen sind die Erneuerung von Fahrbahn, Nebenanlagen und Bushaltestellen, der Bau einer Querungsinsel im Kreuzungsbereich zur L287, ein barrierefreies Absenken der Gehwege sowie die Schaffung besserer Sichtverhältnisse am Knotenpunkt B414/L285/K61. Röder-Moldenhauer

Täglich rollt sehr viel Verkehr über die B414 in Kirburg. Ein Überqueren der Straße ist für Fußgänger oftmals schwierig und nicht ganz ungefährlich. Ein geplanter Ausbau der Ortsdurchfahrt soll auch in dieser Hinsicht für mehr Sicherheit sorgen.

In der Ortsgemeinde Kirburg müssen im Kreuzungsbereich B414/L287 dringend Wasserleitungen erneuert werden. Das wurde in der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderates Bad Marienberg bekannt. Ursprünglich war geplant, dass die Verbandsgemeindewerke ihre Maßnahme parallel zum Straßenausbau in diesem Bereich durch den Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Diez durchführen.







