Interview zum Jahreswechsel: LBM-Chef Bauch: Straßen sind Herzstück der Mobilität
Etliche Bauprojekte hat der Landesbetrieb Mobilität Diez im Jahr abzuarbeiten. Das klappt recht gut, wie Leiter Benedikt Bauch im Gespräch mit unserer Zeitung erklärt – zumindest noch. Denn die Arbeit wird für sein Team nicht einfacher.
Benedikt Bauch wollte schon immer Bauingenieur sein. Das erzählte er vor einiger Zeit unserer Zeitung in einem Gespräch, das wir mit ihm als neuem Leiter des Landesbetriebs Mobilität (LBM) Diez geführt hatten. Diese Leidenschaft hat sich der Mittvierziger bewahrt.