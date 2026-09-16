Landwirtin aus Überzeugung
Laura Duchscherer aus Irmtraut will Milchhoheit werden
Laura Duchscherer vom Hubertushof Irmtraut bewirbt sich als neue Milchhoheit. Vor der zusätzlichen Arbeit ist ihr nicht bang. „W
Laura Duchscherer vom Hubertushof Irmtraut bewirbt sich als neue Milchhoheit. Vor der zusätzlichen Arbeit ist ihr nicht bang. „Wir sind eine Schafferfamilie“, sagt sie fröhlich.
Röder-Moldenhauer

34-Jährige ist auf dem Hubertushof großgeworden und tritt zur Wahl mit dem Motto „Vom Hof ins Herz“ an. Die Landwirtschaftsmeisterin ist bereits Milchbotschafterin und brennt für ihren Beruf. 

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Laura Duchscherer hat sich beworben, die neue Milchhoheit zu werden. Die 34-jährige Landwirtschaftsmeisterin ist auf dem Hubertushof in Irmtraut großgeworden und brennt für ihren Beruf. Sie lebt mit ihrer Familie – ihrem Ehemann und fünf Kindern – in Neunkirchen und ist von Kindesbeinen an mit Kühen und dem Leben auf einem Bauernhof vertraut.
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