34-Jährige ist auf dem Hubertushof großgeworden und tritt zur Wahl mit dem Motto „Vom Hof ins Herz“ an. Die Landwirtschaftsmeisterin ist bereits Milchbotschafterin und brennt für ihren Beruf.
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Laura Duchscherer hat sich beworben, die neue Milchhoheit zu werden. Die 34-jährige Landwirtschaftsmeisterin ist auf dem Hubertushof in Irmtraut großgeworden und brennt für ihren Beruf. Sie lebt mit ihrer Familie – ihrem Ehemann und fünf Kindern – in Neunkirchen und ist von Kindesbeinen an mit Kühen und dem Leben auf einem Bauernhof vertraut.