Trauer um Margret Flosdorf
Langjährige Ortsbürgermeisterin von Holler verstorben
Die damalige Ortsbürgermeisterin Margret Flosdorf im Gespräch mit Gunter Demnig, der im Jahr 2013 einen Stolperstein in Holler verlegte.
Archiv Thorsten Ferdinand. Thorsten Ferdinand

Sie war eine Pionierin in Rheinland-Pfalz und damit ein Vorbild für andere Frauen in der Kommunalpolitik. Margret Flosdorf leitete 20 Jahre lang als Ortsbürgermeisterin die Geschicke der Gemeinde Holler. Nun ist sie im Alter von 79 Jahren gestorben.

Die langjährige Ortsbürgermeisterin der Gemeinde Holler, Margret Flosdorf, ist im Alter von 79 Jahren verstorben. Die engagierte Kommunalpolitikerin stand von 1994 bis 2014 an der Spitze der 1000-Einwohner-Gemeinde bei Montabaur. Zuvor gehörte sie bereits seit 1989 dem Ortsgemeinderat an.

