Mehr als 40 Stationen Langenhahner Krippenweg ist Blickfang für Wanderer Thorsten Ferdinand 07.12.2024, 11:22 Uhr

i Im Langenhahner Pfarrhaus werden in den beleuchteten Fenstern gleich mehrere Krippen ausgestellt. Thorsten Ferdinand

Die Idee entstand in der Corona-Zeit, als man nach kontaktlosen Möglichkeiten der Freizeitgestaltung suchte – und sie wurde so gut angenommen, dass das Kirchturmteam einfach weitermachte. Nun geht der Krippenweg Langenhahn schon in die dritte Runde.

Seit dem 1. Advent können Spaziergänger in Langenhahn wieder zahlreiche Krippen vor den Haustüren, in den Fenstern und in den Vorgärten entdecken. Das sogenannte Kirchturmteam der Pfarrei Liebfrauen hat schon zum dritten Mal einen Krippenweg auf die Beine gestellt.

