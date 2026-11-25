Vorfahrt genommen Langenhahn: Zwei Autofahrer bei Unfall leicht verletzt Thomas Leurs 25.11.2026, 16:00 Uhr

i Bei Langenhahn ist as auf der B255 zu einem Vorfahrtsunfall gekommen. Thomas Leurs

Bei Langenhahn hat am Mittwochmittag ein 66-jähriger Autofahrer einer Verkehrsteilnehmerin die Vorfahrt genommen, als er von der B255 auf die L281 abbiegen wollte. Es kam zu einem Zusammenstoß. Beide Verkehrsteilnehmer wurden leicht verletzt.

Bei einem Zusammenstoß zweier Pkw sind am Mittwoch, 25. November, in Langenhahn zwei Menschen leicht verletzt worden. Das teilt die Polizeidirektion Montabaur mit. Der Unfall ereignete sich gegen 13 Uhr an der Einmündung der B255 in die L281.Nach derzeitigem Ermittlungsstand war eine 61-jährige Autofahrerin aus der Verbandsgemeinde Westerburg auf der L281 aus Richtung Hachenburg kommend in Fahrtrichtung Westerburg unterwegs.







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