Trotz der Eingemeindung in die Stadt Bad Marienberg hat sich Langenbach einige Eigen- und Besonderheiten bewahrt. Diese wurden am Jubiläumswochenende anlässlich des 725-jährigen Bestehens präsentiert.

Mit einem bunten Festwochenende hat der Bad Marienberger Stadtteil Langenbach sein 725-jähriges Bestehen gefeiert. Los ging’s am Samstagnachmittag mit einem musikalischen Umzug auf dem Planwagen. Viele Langenbacher erwarteten die Musikanten (Posaunenchor des CVJM und Heike Kempf am Akkordeon), angeführt vom Schellenmann der Feuerwehr nebst Gattin, schon an den festgelegten Haltepunkten und ließen sich mit Westerwälder Spirituosen zum Festabend im Zelt einladen.

Dieser startete musikalisch mit einer eigens für diesen Anlass zusammengestellten Band – bestehend aus Tatjana Kessler, Ramona Kühn, Maximilian Schmidt und Niklas Dreßler, die auch den offiziellen Teil begleiteten. Der Vorsitzende des Heimatvereins, Jochen Schneider, begrüßte die Gäste und führte durchs Programm. Das geht aus einer Presseinfo des Festausschusses hervor.

i Am späten Abend des ersten Festtages rockte die Lengemer Band Short Term Solution um ihren Frontsänger Tobias Fischer das Zelt und begeisterte mit ihren eigenen Kompositionen das Publikum. Eigens für diesen Abend hatten sich die Musiker nach längerer Pause wieder formiert. Röder-Moldenhauer

Nach einem Grußwort von Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher überreichte Bernd Hessel der Stadtspitze einen Nachdruck der Original-Urkunde mit der ersten Erwähnung Langenbachs, die er im Fürstlich Wiedschen Archiv zu Neuwied ausfindig gemacht hatte. Anschließend lud Annette Hessel zu einem unterhaltsamen „Rundgang“ durch die Langenbacher Geschäfte im Jahre 1967 ein. Zwei gemeinsam gesungene Westerwaldlieder, begleitet von Heike Kempf am Akkordeon, durften nicht fehlen.

Nach einem Sketch, in dem Jochen Schneider einige Langenbacher Mitbürger auf lustige Art mit ihren Eigenheiten konfrontierte, endete der kurzweilige offizielle Teil. Am späten Abend rockte dann die Lengemer Band Short Term Solution um ihren Frontsänger Tobias Fischer das Zelt und begeisterte mit eigenen Kompositionen das Publikum. Eigens für diesen Abend hatte sich die Band nach längerer Pause wieder formiert. Weit nach Mitternacht klang der erste Festtag aus.

i Der Vorsitzende des Heimatvereins, Jochen Schneider, und Heike Kempf am Akkordeon bereicherten den ersten Festabend mit eigenen Beiträgen. Röder-Moldenhauer

Der Festsonntag startete mit einem gemeinsam gestalteten Gottesdienst der Evangelischen Kirchengemeinde und der Evangelischen Gemeinde in Langenbach. Da nicht alle Besucher ins Festzelt passten, verfolgte man einer den Gottesdienst vom Liegestuhl vor dem Festzelt aus. Thomas Böer moderierte, und Pfarrer Peter Wagner stellte seine Predigt unter das Thema „Suchet der Stadt Bestes“. Die Band der Evangelischen Gemeinde untermalte den Gottesdienst mit modernen Liedern und begleitete den Gesang auch bei bekannten Chorälen.

i In der Alten Schmiede konnten die Besucher Kai Kruschel bei der Arbeit über die Schulter schauen. Röder-Moldenhauer

Im Anschluss entwickelte sich ein buntes Treiben, bei dem auch fürs leibliche Wohl gesorgt war. Für Unterhaltung sorgte volkstümliche Blasmusik des Minger Club. Später besichtigten die vielen Besucher die Oldtimer-Ausstellung oder schauten Kai Kruschel in der Alten Schmiede beim Schmieden über die Schulter. An den um das Dorfgemeinschaftshaus angeordneten Marktständen tummelten sich die Gäste und überzeugten sich vom Angebot der heimischen Standbetreiber. Sogar Breimehl aus der Stärkemühle wurde angeboten. Generationen von Langenbachern wurden mit dem daraus erstellten Breimehls-Brei, dem Langenbacher „Kraftfutter“, schon großgezogen.

i Annette Hessel lud zu einem "Rundgang" durch die Langenbacher Geschäfte im Jahre 1967 ein. Röder-Moldenhauer

Der Westerwald-Verein begeisterte die Besucher mit Rätseln und Glücksrad, der Kneipp-Verein hatte einen Barfuß-Pfad errichtet und lud zum Kneippen von Armen und Beinen ein. Der Kindergarten hatte eine Schminkstation sowie einen Spieleparcours organisiert. Mit der Aufführung „Wer will fleißige Handwerker sehen“, begeisterten die Kleinsten das Publikum.

Darüber hinaus sorgte die Band Maverick`s für musikalische Unterhaltung mit Rock, Pop- und Countrymusik. Nach einer Stärkung mit Kaffee, Kuchen und Waffeln folgte die historische Modenschau, die gleichzeitig eine Geschichte von Kittelschürz bis Petticoat erzählte. Initiatorin und Drehbuchautorin war Brigitte Prowich, und viele „Lengemer“ trauten sich auf den Catwalk. Neben einer Dorfhochzeit gaben sich dann auch noch Helga und Gerhard Seiler, kurz nach ihrer Eisernen Hochzeit (65 Jahre), im Festzelt noch einmal das Ja-Wort. Bei herrlichem Sonnenschein klang das Festwochenende dann langsam aus. red

i Die Oldtimer-Ausstellung am Sonntag lockte zahlreiche Interessierte an. Röder-Moldenhauer

Festausschuss mit Verlauf sehr zufrieden

Der Festausschuss, bestehend aus Feuerwehr, Heimatverein, CVJM, Kindergarten und Evangelischer Gemeinde, zeigte sich mit dem Verlauf des Langenbacher Jubiläums und den Besucherzahlen mehr als zufrieden und resümierte: „Es war ein gelungenes, frohes und friedliches Miteinander aller Vereine und Generationen!“ red