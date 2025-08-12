Ein großes Jubiläumsfest, das bereits seit gut einem Jahr vorbereitet wird, feiert die bis 1969 selbstständige Gemeinde Langenbach, die seitdem als Stadtteil zu Bad Marienberg gehört: Sie bereitet sich auf „725 Jahre Langenbach“ vor. Denn ihre erste urkundliche Erwähnung datiert auf 1300.

Der runde Geburtstag wird am Wochenende, 23. und 24. August, mit einem bunten Festprogramm gefeiert werden. Dafür hat sich der Festausschuss ordentlich ins Zeug gelegt, dem Mitglieder der Feuerwehr Langenbach, des Kindergartens Clowngesicht, des CVJM Langenbach, der evangelischen Kirchengemeinde Bad Marienberg, der evangelischen Gemeinde Langenbach und des Heimatvereins Langenbach angehören.

i Während des Krieges, so wird in der Chronik berichtet, und noch viele Jahre danach versorgten sich die "Lengemer" durch eigenen Anbau von Getreide, Kartoffeln und Gemüse. Heimatverein Langenbach

Jochen Schneider, Vorsitzender des Heimatvereins, sagt, dass die Langenbacher zu feiern verstehen. Früher sei die Kirmes sehr stark gewesen – und als erste Kirmes im Jahr im Oberwesterwald richtig gut besucht, wurde doch das Kirchweihfest schon am ersten Wochenende im Mai gefeiert. Doch leider sei diese Tradition erloschen. Der Heimatverein hat sich vor zehn Jahren gegründet, um wieder mehr Aktivitäten in den Ort zu bekommen. Beispielsweise gibt es im Herbst ein Dorfcafé, im Sommer treffen sich die Langenbacher zu einem „Diner en blanc“, die Feuerwehr richtet ein Kartoffelsuppenfest aus, und auch die Dämmerschoppen am Brunnen vor dem Dorfgemeinschaftshaus kommen im Sommer gut an.

i 1955 wurde die Freiwillige Feuerwehr gegründet. Dieses Foto entstand vor dem ersten Feuerwehrhaus. Heimatverein Langenbach

Der Heimatverein hat inzwischen die Alte Schmiede gekauft, was durch viele Spenden von Privatleuten und Firmen möglich wurde, und will sie zu einem Heimatmuseum gestalten. Außerdem soll es dort Schauschmieden geben, wie jetzt auch am Festsonntag, 24. August. Schneider weist auch auf die laufende Dorfmoderation hin, in der sich seit April die drei Stadtteile von Bad Marienberg befinden, die sicher weitere schöne Ideen bringen wird.

Das Jubiläum wird im und um das Dorfgemeinschaftshaus samt Festzelt bei freiem Eintritt gefeiert. Auswärtige können dabei auf dem alten Festplatz (früherer Kirmesplatz) und am Gemeindehaus des CVJM parken, der einen regen (und bereis 1913 gegründeten) Posaunenchor hat. Im Dorfgemeinschaftshaus wird ganz sicher die Fotoausstellung mit rund 135 Fotos große Beachtung finden, die eigens für das Jubiläum zusammengestellt wurde. Dafür wurde am 8. März eine Bilderbörse veranstaltet, bei der so mancher seine historischen Fotos hervorkramte und mitbrachte. Diese wurden vom Festausschuss gesichtet und thematisch zusammengestellt.

i Bereits 1913 gründete sich der Posaunenchor des CVJM. Das ist das ältestest Bild des Chores, das erhalten ist. Heimatverein Langenbach

„Dabei haben wir versucht, etwas andere Fotos auszusuchen, als diejenigen, die in der Chronik sind“, sagt Schneider. Er ist der Autor dieses 50 Seiten starken Werkes mit dem Titel „725 Jahre Langenbach. 1300 bis 2025. Chronik. Mit einem Schwerpunkt zu den Jahren 1950 – 2025“ des Heimatvereins Langenbach. Die Chronik wird bei dem Festwochenende in mehreren Exemplaren ausliegen und kann dann direkt (oder später) beim Heimatverein bestellt werden. Sie konzentriert sich auf die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, weil zwar zur Geschichte davor bereits Chroniken erstellt wurden, aber es dann keine fortführenden Aufzeichnungen mehr gab.

i In der Chronik wird berichtet, dass die Familien Halmer und Pfeifer etwa 60 Jahre (1933 - 1992) eine Bäckerei am Mühlgraben in der Marienberger Straße führten, bis Anfang der 1960er-Jahre noch mit Café. 1992 wurde die Bäckerei von der Familie Wüst weitergeführt. Heimatverein Langenbach

„Es war sehr interessant zu erfahren, was es alles einmal in Langenbach gab und wie sich alles entwickelt hat“, sagt Schneider, der selbst in Langenbach aufgewachsen ist. „Vieles gibt es nicht mehr, so hat sich beispielsweise der Einzelhandel nach Bad Marienberg verlagert“, berichtet er. Vorbei ist die Zeit, da es im Ort Hotels und Pensionen gab, wo vor allem die Ruhrpottler Ferien machten. „Wir hatten auch mal ein Friseurgeschäft, der Lebensmittelhändler warb mit dem Slogan ,Gretisläden – Diener der Hausfrauen’, und es gab sogar eine Tankstelle“, erzählt er weiter – alles Dinge, die in der Chronik wiederzufinden sind.

Wie auch das Bild von dem Tante-Emma-Laden (1970) oder das Trauerfoto, wo zu sehen ist, wie schwer es so manchem Langenbacher gefallen ist, dass sein Dorf nun offiziell zu Bad Marienberg gehörte und nicht mehr selbstständiger Ort war. Berichtet wird aber beispielsweise auch von dem großen Hochwasser, das 1956 den Ort heimsuchte an der Stelle, wo die Große Nister und die Schwarze Nister zusammenfließen. Zu lesen ist von der Geschichte der Vereine, von Gewerbebetrieben und natürlich der Schule. „Es wird gezeigt, welche Entwicklung Langenbach genommen hat – und das anhand von Vereinen, Unternehmen, Einzelhandel, Festlichkeiten, Engagement usw.“, fasst Schneider in seinem Vorwort zusammen.

i Am 7. Juni 1969 wird Langenbach mit einem einstimmigen Beschluss des Gemeinderates in die Stadt Bad Marienberg eingemeindet. "Zu dieser Zeit gab es nicht nur Zustimmung", schreibt der Chronist mit Verweis auf dieses "Trauerfoto". Heimatverein Langenbach

Schneider ist sich sicher, dass auch die historische Modenschau am Festsonntag eine besondere Attraktion wird. „Ja, wir freuen uns auf das Fest und hoffen, dass das Wetter mitspielt“, bekennt er gerne. Noch liegt einige Arbeit vor dem Festausschuss und allen Mithelfenden, die ihren Ort gemeinsam mit vielen Freunden und Bekannten so richtig feiern wollen – mit dem offiziellen Auftakt am Samstag und großem Programm auch am Sonntag.

i An der Ecke Hachenburger/Marienberger Straße gab es in den 1960er-Jahren eine Tankstelle, die von Familie Schneider geführt wurde und deshalb "Hansches Tankstelle" genannt wurde. Rudi Schneider, so erzählt der Chronist weiter, war auch fürs Einrenken bei Rückenproblemen bekannt. Heimatverein Langenbach

Das Festprogramm im Detail

Samstag, 23. August:

15 Uhr: Musikalischer Umzug mit Posaunenchor und Heike Kempf (Akkordeon),

19 Uhr: Offizieller Festabend „725 Jahre Langenbach“ im Festzelt mit Musik, Grußworten, einem Rückblick auf die Geschichte (Chronik) und die erste urkundliche Erwähnung 1300 samt „Rundgang 60er-Jahre“. Etwa ab 22.15 Uhr spielt die Langenbacher Rockband Short Term Solution.

Sonntag, 24. August:

10.30 Uhr Gottesdienst, anschließend Musik mit dem Minger Club. Am Nachmittag spielen die Maeverick´s. Die Besucher können sich auf eine Oldtimer-Ausstellung, die Bilderausstellung und die Offene Schmiede freuen. Der Kindergarten wird eine Aufführung zeigen – und veranstaltet wird eine historische Modenschau. Außerdem gibt es Stände rund ums Dorfgemeinschaftshaus mit heimischen Produkten und Künstlern.

Für die Kinder gibt es unter anderem eine Hüpfburg, Kinderschminken und Freude mit der Wasserspritze. An beiden Tagen ist für das leibliche Wohl bestens gesorgt. bau