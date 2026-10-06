Bismarckstraße Bad Marienberg Lange Theke feiert Jubiläum mit zahlreichen Besuchern Mariam Nasiripour 06.10.2026, 09:00 Uhr

i Die Bismarckstraße wurde von vielen Marktständen gesäumt. Röder-Moldenhauer

Seit 50 Jahren verwandelt sich die Bismarckstraße in Bad Marienberg im Herbst in eine lange Theke, an der ge- und verkauft, geschlemmt und genossen wird. Zum Jubiläum war sogar ein tierischer Gast aus dem Fernsehen in die Kneippstadt angereist.

Die Lange Theke Bad Marienberg hat in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen gefeiert. Zusammen mit dem Herbstmarkt lockte die Traditionsveranstaltung auch diesmal wieder zahlreiche Besucher aus nah und fern in die Bismarckstraße und die Umgebung.







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