Seit 50 Jahren verwandelt sich die Bismarckstraße in Bad Marienberg im Herbst in eine lange Theke, an der ge- und verkauft, geschlemmt und genossen wird. Zum Jubiläum war sogar ein tierischer Gast aus dem Fernsehen in die Kneippstadt angereist.
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Die Lange Theke Bad Marienberg hat in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen gefeiert. Zusammen mit dem Herbstmarkt lockte die Traditionsveranstaltung auch diesmal wieder zahlreiche Besucher aus nah und fern in die Bismarckstraße und die Umgebung.