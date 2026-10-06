Bismarckstraße Bad Marienberg
Lange Theke feiert Jubiläum mit zahlreichen Besuchern
Die Bismarckstraße wurde von vielen Marktständen gesäumt.
Die Bismarckstraße wurde von vielen Marktständen gesäumt.
Röder-Moldenhauer

Seit 50 Jahren verwandelt sich die Bismarckstraße in Bad Marienberg im Herbst in eine lange Theke, an der ge- und verkauft, geschlemmt und genossen wird. Zum Jubiläum war sogar ein tierischer Gast aus dem Fernsehen in die Kneippstadt angereist.

Lesezeit 3 Minuten
Die Lange Theke Bad Marienberg hat in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen gefeiert. Zusammen mit dem Herbstmarkt lockte die Traditionsveranstaltung auch diesmal wieder zahlreiche Besucher aus nah und fern in die Bismarckstraße und die Umgebung.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungFreizeit

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren