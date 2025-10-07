Samt Anhänger in den Graben Lange Straßensperrung nach Lkw-Unfall im Westerwald 07.10.2025, 19:30 Uhr

i Dieser Unfall mit einem Lkw war der Grund, warum die L285 zwischen Langenbach bei Kirburg und Kirburg über Stunden gesperrt war. Uwe Moldenhauer. Röder-Moldenhauer

Die Landesstraße 285 zwischen Langenbach und Kirburg war am Dienstagnachmittag bis in die späten Abendstunden hinein nicht passierbar. Der „Grund“ hatte eine nicht unerhebliche Länge.

Ein Unfall mit einem Lkw hat am Dienstagnachmittag eine stundenlange Sperrung der Landesstraße 285 zwischen Langenbach bei Kirburg und Kirburg zur Folge gehabt. Nach Angaben der Polizeiinspektion Hachenburg ereignete sich der Unfall gegen 14.20 Uhr. Demnach fuhr der Lastwagen mit Anhänger die Straße in Richtung Kirburg, als der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn abkam.







Artikel teilen

Artikel teilen