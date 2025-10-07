Die Landesstraße 285 zwischen Langenbach und Kirburg war am Dienstagnachmittag bis in die späten Abendstunden hinein nicht passierbar. Der „Grund“ hatte eine nicht unerhebliche Länge.
Ein Unfall mit einem Lkw hat am Dienstagnachmittag eine stundenlange Sperrung der Landesstraße 285 zwischen Langenbach bei Kirburg und Kirburg zur Folge gehabt. Nach Angaben der Polizeiinspektion Hachenburg ereignete sich der Unfall gegen 14.20 Uhr. Demnach fuhr der Lastwagen mit Anhänger die Straße in Richtung Kirburg, als der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn abkam.