Lange Reise veränderte Frank Eichmanns Blick aufs Leben

Eine lange Wanderung, die sein Leben verändert hat, hat Frank Eichmann aus Hundsangen absolviert. Im Gespräch mit unserer Zeitung verrät er, welche Lehren er aus seiner Tour von Slowenien bis nach Frankreich gezogen hat.
Lesezeit 2 Minuten
„Nach unserer Hochzeit und der Geburt unseres Sohnes war es das Schönste, was mir je widerfahren ist“, schwärmt Frank Eichmann. Die Rede ist von seiner fast viermonatigen Reise auf der Via Alpina von Slowenien nach Frankreich. Auf dieser Reise habe er viel Positives erlebt.