Seit nunmehr 50 Jahren können sich die Besucher des Landschaftsmuseums in Hachenburg über die Kulturgeschichte des Westerwalds informieren. Anlässlich dieses Jubiläums erinnert sich einer der Mitgründer an die Anfänge.
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„Ich erkläre hiermit dieses Museum für eröffnet.“ Das waren vor 50 Jahren die Worte des damaligen rheinland-pfälzischen Kultusministers Bernhard Vogel, als das Landschaftsmuseum Westerwald (LMW) im Bereich des Burggartens in Hachenburg offiziell der Bestimmung übergeben wurde.