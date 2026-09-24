Jubiläum in Hachenburg Landschaftsmuseum zeigt seit 50 Jahren Wäller Kultur Rolf-Dieter Rötzel 24.09.2026, 19:00 Uhr

i Das Landschaftsmuseum Westerwald in Hachenburg ist seit 50 Jahren Schauplatz lokaler Kulturgeschichte, so wie hier beim Museumsfest im Jahr 2025. Archiv Röder-Moldenhauer

Seit nunmehr 50 Jahren können sich die Besucher des Landschaftsmuseums in Hachenburg über die Kulturgeschichte des Westerwalds informieren. Anlässlich dieses Jubiläums erinnert sich einer der Mitgründer an die Anfänge.

„Ich erkläre hiermit dieses Museum für eröffnet.“ Das waren vor 50 Jahren die Worte des damaligen rheinland-pfälzischen Kultusministers Bernhard Vogel, als das Landschaftsmuseum Westerwald (LMW) im Bereich des Burggartens in Hachenburg offiziell der Bestimmung übergeben wurde.







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