Was war vor 50 Jahren im Westerwaldkreis los? Unser Mitarbeiter Hans-Peter Metternich hat im Archiv geblättert und manch spannende Schlagzeile von damals entdeckt.
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Es wurde viel gebaut und eingeweiht im September 1976 im Westerwaldkreis. Hier ein Überblick:6. September:Der Stolz der Stadt Montabaur, der neue Fünf-Gruppen-Kindergarten an der Elgendorfer Straße, mit 1,3 Millionen Mark in viereinhalb Monaten aus dem Boden gestampft, wird feierlich eingeweiht und von der katholischen Kirchengemeinde St.