Im Archiv geblättert
Landschaftsmuseum Westerwald vor 50 Jahren eröffnet
Minister Bernhard Vogel (vierter von links) hat vor einer großen Zahl von geladenen Gästen im Gewölbekeller des historischen Sti
Minister Bernhard Vogel (vierter von links) hat vor einer großen Zahl von geladenen Gästen im Gewölbekeller des historischen Stichter’schen Forsthauses in Hachenburg das neu geschaffene Landschaftsmuseum Westerwald der Bevölkerung übergebe.
Landschaftsmuseum

Was war vor 50 Jahren im Westerwaldkreis los? Unser Mitarbeiter Hans-Peter Metternich hat im Archiv geblättert und manch spannende Schlagzeile von damals entdeckt.

Lesezeit 2 Minuten
Es wurde viel gebaut und eingeweiht im September 1976 im Westerwaldkreis. Hier ein Überblick:6. September:Der Stolz der Stadt Montabaur, der neue Fünf-Gruppen-Kindergarten an der Elgendorfer Straße, mit 1,3 Millionen Mark in viereinhalb Monaten aus dem Boden gestampft, wird feierlich eingeweiht und von der katholischen Kirchengemeinde St.
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