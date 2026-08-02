Diskussion in Bad Marienberg
Landratswahl: Beim Thema Geld scheiden sich die Geister
An der Podiumsdiskussion nahmen (von links) Tanja Machalet, Klaus Lütkefedder, Line Bratenstein und Johannes Eidt teil.
An der Podiumsdiskussion nahmen (von links) Tanja Machalet, Klaus Lütkefedder, Line Bratenstein und Johannes Eidt teil.
Thorsten Ferdinand

Was können die Westerwälder von ihrer neuen Landrätin oder ihrem neuen Landrat erwarten? Antworten auf diese Frage gab es jetzt bei einer Podiumsdiskussion mit vier der sechs Kandidaten in Bad Marienberg. Dabei wurden die Unterschiede deutlich.

Lesezeit 3 Minuten
Wenn die Westerwälder in wenigen Tagen einen neuen Landrat wählen, geht es auch um die Frage, welche Schwerpunkte die neue Frau oder der neue Mann an der Kreisspitze setzen will. Bei einer Podiumsdiskussion der Ahmadiyya-Gemeinde in der Stadthalle Bad Marienberg wurde nun deutlich, dass von den Bewerbern durchaus unterschiedliche Akzente zu erwarten sind.
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