Das Osterfest vor fünf Jahren fällt karg und – wenn überhaupt – nur mit „beschränkter Personenzahl“ aus, wie es damals im Behördendeutsch hieß. Im Frühjahr 2020 hatte die Pandemie Deutschland erfasst. Da ahnte auch im Westerwaldkreis niemand, welche Auswirkungen das Virus auf das tägliche Leben haben würde. Hoffnungen auf zeitnahe und spürbare Lockerungen der Corona-Regeln sollten sich fürs Erste zerschlagen.

Die Kreisverwaltung rückte ins Zentrum des Krisenmanagements – sie musste in kürzester Zeit die von Bund und Land beschlossenen Maßnahmen umsetzen und kontrollieren. Für Achim Schwickert, seit 2009 im Amt und erst kürzlich wiedergewählt, war diese Zeit eine besondere Herausforderung. Was ihm aus dieser Zeit besonders in Erinnerung geblieben ist, war der beeindruckende Zusammenhalt in der Krise. „In typisch Westerwälder Art wurden die Ärmel hochgekrempelt und geschafft ohne Rücksicht auf Feierabend, Wochenende oder Überstunden“, so der Christdemokrat. Ein Beispiel dieses Zusammenhalts während der Pandemie: die Geburt des Nachbarschaftsnetzwerks Wäller Helfen, das seitdem kontinuierlich wuchs.

Und dieser Zusammenhalt zeigte sich dem Landrat zufolge auch in der Verwaltung. Sehr gut sei während der Pandemie von Beginn an die kollegiale Zusammenarbeit gewesen: „Viele Kolleginnen und Kollegen haben sich gemeldet, um freiwillig bei der Bewältigung von Corona und den damit einhergehenden Aufgaben zu helfen.“ Neben der Kreisverwaltung halfen Mitarbeitende aus anderen Behörden, teilweise sogar aus anderen Bundesländern. Auch die Unterstützung durch die Bundeswehr sei unverzichtbar gewesen. Und nach einer gewissen Eingewöhnungszeit habe zudem die Zusammenarbeit mit niedergelassenen Ärzten und Krankenhäusern sehr gut funktioniert.

i Eine der ersten Aktionen von "Wäller Helfen"': Die Übergabe von Heuballen für die Tiere des Wildpark Bad Marienberg im Mai 2020. Die Corona-Krise wurde zur Geburtsstunde des Nachbarschaftsnetzwerks, das seitdem kontinuierlich wuchs. Röder-Moldenhauer

Dieses typische Westerwälder Unterhaken war auch eine Antwort auf den plötzlichen Stillstand, den das öffentliche wie private Leben plötzlich prägte. Schwickert erinnert sich an die die Folgen des ersten Lockdowns: „Ich hätte mir nie vorstellen können, dass nahezu alle Geschäfte und auch die Verwaltungen vorübergehend ganz geschlossen waren und sich am ersten Sonntag nahezu kein Mensch mehr auf der Straße befand.“

Aus heutiger Sicht sind die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen rund um das Impfen schwer nachvollziehbar. Gleichzeitig wartete die große Mehrheit auf die Produktion und Freigabe von Impfstoffen. Biontech, Astra Seneca oder Moderna – sie waren heiß begehrt, wie sich auch Schwickert erinnert: „Als die Impfungen nach Prioritätsgruppen starteten, war für mich bemerkenswert, mit welch abenteuerlichen Begründungen einige Menschen versuchten, sich für besonders wichtig zu erklären.“

i Krankenhausmitarbeiter waren besonders während der Pandemie belastet. Einer von ihnen: Dirk Land, Leiter der Hachenburger Intensivstation. 2022 verlieh ihm die Stadt für seinen Einsatz den Titel "Bürger des Jahres". Röder-Moldenhauer

Während der Einstieg in die Pandemie abrupt erfolgte, beschreibt der Landrat den Ausstieg als schleichenden Prozess. „Heute kann ich feststellen, dass das Corona-Virus weiterhin da ist, Gott sei Dank aber in unserem Zusammenleben keine bestimmende Rolle mehr spielt.“ Vor fünf Jahren begannen auch die Westerwälder, sich mit Maskenpflicht, Abstandsregelnd und Kontaktbeschränkungen zu arrangieren. Schulen, Kindergärten, anfangs sogar Spielplätze wurden zeitweise geschlossen. Die Auswirkungen dieser Maßnahmen stellten Familien, Unternehmen, Pflegeheime und öffentliche Einrichtungen vor nie da gewesene Herausforderungen, während die Gesundheitsämter am Limit arbeiteten.

Die Krankenhäuser und deren Intensivstationen standen unter besonders massiven Druck. Schnell sei damals offensichtlich geworden, dass es keine Personalreserven gegeben habe, so Schwickert. Wenn die Pflegekräfte selbst erkrankten, herrschte oft Not. Auch das persönliche Leid in betroffenen Familien sei teilweise schwer zu ertragen gewesen, ebenso wie die allgemeine Ungewissheit über den weiteren Verlauf der Pandemie. Auch die Kreisverwaltung musste mit Informationsdefiziten kämpfen, wie Schwickert kritisch anmerkt: „Die Informationspolitik des Landes war oft sehr kurzfristig – leider wurden Änderungen zum Beispiel in der Rechtsverordnung uns auch erst durch die Presse bekannt.“

i Besonders junge Menschen hätten die Folgen der Pandemie hart getroffen, so Landrat Achim Schwickert. Pressestelle der Kreisverwaltung. Presesstelle der Kreisverwaltung

Mit Blick auf die gesellschaftlichen Folgen der Pandemie richtet der Landrat besondere Aufmerksamkeit auf die Situation junger Menschen: „Unsere ganze Gesellschaft, insbesondere aber die älteren und ganz besonders die jungen Menschen, sind von der Pandemie hart getroffen worden.“ Während die Älteren laut Schwickert etwas schneller in das normale Leben zurückgefunden hätten, seien viele junge Menschen nach wie vor nachhaltig belastet. Deshalb fordert der Landrat: „Hier müssen wir weiterhin aufmerksam sein. Es gilt nach wie vor, für diese jungen Menschen Hilfsangebote vorzuhalten und diese sogar noch auszubauen.“

Aber wie gut wäre der Westerwaldkreis auf eine neue Pandemie vorbereitet? Der Landrat äußert sich dazu differenziert: „Da man vorher nie weiß, wie die nächste Pandemie laufen wird, ist das schwierig zu beantworten.“ Bei einem ähnlichen, luftübertragenen Virus wäre der Kreis durch die Vorhaltung von persönlicher Schutzausrüstung besser aufgestellt.

i Ende September 2021 schloss das Landesimpfzentrum in Hachenburg wieder. Roeder-Moldenhauer,Röder-Moldenhauer. Röder-Moldenhauer

Schwickert setzt dabei auf das Personal: „Dank der großen Leistungsbereitschaft der Mitarbeitenden würden wir auf jeden Fall schnell reagieren können, um eine neuerliche Notlage zu bewältigen.“ Durch den Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst konnte zudem Personal aufgebaut werden, das auch bei den Gesundheitsämtern geblieben ist. Der Landrat verweist jedoch auf mögliche finanzielle Herausforderungen: „Problematisch könnte es werden, wenn dieser endet und der Kreis diese Kosten tragen muss.“