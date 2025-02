Echo aus dem Westerwaldkreis Landrat Schwickert trotz DRK-Rückzug optimistisch Nadja Hoffmann-Heidrich

Katrin Maue-Klaeser 06.02.2025, 20:00 Uhr

i Bekommt das Krankenhaus Hachenburg einen neuen Träger. Die Politik in Kreis und Stadt ist optimistisch. Röder-Moldenhauer

Der DRK-Landesverband Rheinland-Pfalz hat seinen Rückzug aus dem Krankenhausbetrieb angekündigt. Was das für Hachenburg bedeutet, haben wir Landrat Schwickert und Stadtbürgermeister Leukel gefragt.

Per Pressemitteilung hat das DRK am Donnerstagnachmittag darüber informiert, dass man sich aus dem Krankenhausgeschäft zurückzieht. Noch läuft das Insolvenzverfahren des Trägers, von dem auch der Standort Hachenburg betroffen ist. Aber was kann die Ankündigung letztlich für die Einrichtung in der Löwenstadt bedeuten?

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen