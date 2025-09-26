Westerwälder Genussgeschichte Landesehrenpreis für Westwood Ice Cream Lena Bongard 26.09.2025, 12:00 Uhr

i Natürliche Zutaten direkt aus dem Westerwald: Das ist das Konzept der „Westwood Ice Cream“ aus Deesen, die unter anderem ein "Schwarzwäller Kirscheis" anbieten und nun bereits zum dritten Mal in Folge den Landesehrenpreis für Genusshandwerk Schwarz „Wäller“ Kirscheis. Guido Schmitz

Unternehmen aus Deesen setzt erfolgreich auf Sorten wie „Schwarzwäller Kirscheis“ und „Westerwaldmeister“ – und punktet dabei mit Qualität und Bezug zum Herkunftsort.

Eis aus natürlichen Zutaten direkt aus dem Westerwald: Das ist das Konzept der „Westwood Ice Cream“ aus Deesen, die nun bereits zum dritten Mal in Folge den Landesehrenpreis für Genusshandwerk verliehen bekommen hat. Mit dem Preis würdigt das Bundesland Rheinland-Pfalz Betriebe, die in besonderer Weise für Qualität, Verantwortung und Unterstützung lokaler Produzenten stehen.







