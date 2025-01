Hausärzte in der VG Montabaur Landarzt-plus-Praxis gibt es nun auch in Welschneudorf 14.01.2025, 14:00 Uhr

i Freuen sich über die Eröffnung der Landarzt-plus-Praxis in Welschneudorf (von links): Frank Heinzen (Kaufmännischer Leiter der Medizinischen Versorgungszentren am Katholischen Klinikum), Ulrich Richter-Hopprich (Bürgermeister der Verbandsgemeinde Montabaur), Christian Hartz (Hausarzt) und Jérôme Korn-Fourcade (Leiter der BBT-Region Koblenz-Saffig). Foto: Tom Neumann/BBT Tom Neumann/KKM

Ein neues Kapitel ist in der hausärztlichen Versorgung der Verbandsgemeinde Montabaur aufgeschlagen: Die Praxis des Allgemeinmediziners Christian Hartz in Welschneudorf ist seit Jahresbeginn Teil des Medizinischen Versorgungszentrums Landarzt plus.

Das Konzept Landarzt plus in der Verbandsgemeinde Montabaur wird fortgeschrieben: Nach der Hausarztpraxis im Montamedicum am Brüderkrankenhaus in Montabaur wurde zum Jahresbeginn die erste Praxis außerhalb der Kreisstadt eröffnet. In Welschneudorf haben die Barmherzigen Brüder Trier (BBT-Gruppe, Träger des Montabaurer Krankenhauses) und die Verbandsgemeinde Montabaur eine bestehende Hausarztpraxis in das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) ...

