Baggerarbeiten am Wiesensee Laichteiche werden für Amphibien hübsch gemacht 21.02.2025, 20:00 Uhr

i Erneut wird am Wiesensee gebaggert: Die Laichteiche werden instandgehalten. Rolf Koch

Wenn die Temperaturen steigen, kommt Leben in die Natur: Kröten und Molche erwachen aus der Winterstarre. Jetzt werden Freiwillige gesucht, die ihnen helfen, zu den Geburtsstätten zu gelangen.

Und wieder einmal geht es am Wiesensee um das Wasser. Und wieder sind Bagger am Werk. Doch geht es dabei nicht um Entschlammung, sondern der Einsatz gilt dem Amphibienschutz. Wie Bürgermeister Markus Hof auf unsere Anfrage hin sagt, werden derzeit die Laichteiche am Wiesensee instandgesetzt.

