Adventszauber in Montabaur Längster Wäller Weihnachtsmarkt reduziert Musikprogramm Thorsten Ferdinand 25.11.2026, 08:00 Uhr

i In Montabaur beginnt am Freitag der stimmungsvolle Adventszauber in der Fußgängerzone. Archiv Olaf Nitz/Nitz Fotografie. Olaf Nitz/Nitz Fotografie

Alle Jahre wieder verwandelt sich das Zentrum der Montabaurer Altstadt in einen gemütlichen Adventstreff. Auch in diesem Jahr lockt das Programm täglich in die Kreisstadt – wenn auch an einigen Tagen mit einem reduzierten Musikprogramm.

Als einzige Kommune im Westerwald bietet die Stadt Montabaur auch in diesem Jahr wieder ein vorweihnachtliches Programm in der gesamten Adventszeit. Um die Kosten der Veranstaltung zu senken, wird das Musikprogramm in diesem Jahr allerdings reduziert.







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