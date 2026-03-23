Theatergruppe in Bannberscheid Lachmuskeln der Zuschauer sind unter Dauerbeschuss Hans-Peter Metternich 23.03.2026, 18:00 Uhr

i Der gehetzte Geschäftsmann Victor (André Marchand, links) macht einen auf bescheuert. Hans-Peter Metternich

Eine Bahnhofskomödie hat in der Aubachhalle in Bannberscheid für ordentlich Lacher gesorgt. Die Theatergruppe „Berschender Allerlei“ führt derzeit das Lustspiel „Es fährt kein Zug nach Irgendwo“ auf.

Die Theatergruppe „Berschender Allerlei“ hat am dritten Märzwochenende an drei Tagen wieder zugeschlagen – und wie. Und das wird auch noch einmal am kommenden Freitag und Samstag passieren. Dann mutiert die heimische Aubachhalle wieder zur Berschender Bahnhofshalle, wo zwei Stunden lang das helle Chaos herrscht.







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