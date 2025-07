Mit umfangreichen Arbeiten an der L317 wird am 14. Juli begonnen. Die Bauzeit beträgt fünfeinhalb Monate. Großräumige Umleitungsstrecken werden zwischen Bahnhof Steinefrenz und Weroth ausgewiesen.

Jetzt geht es los mit den Sanierungsmaßnahmen auf der Landesstraße 317 zwischen Bahnhof Steinefrenz und Weroth: Wie der Landesbetrieb Mobilität Diez (LBM) informiert, werden insgesamt auf circa 1,5 Kilometer die oberen Verschleißschichten auf dem Straßenabschnitt zwischen den Ortschaften erneuert, ebenso der komplette Asphaltoberbau im Kreuzungsbereich Weroth/Steinefrenz und in der Ortsdurchfahrt Bahnhof Steinefrenz. Am Montag, 14. Juli, wird der Streckenabschnitt früh morgens ab der Zufahrt zum Gewerbegebiet Dreikirchen, „Am Mühlenweg“, inklusive der Kreuzung bei Weroth (L317/L314 Weroth/Steinefrenz) voll gesperrt.

Von Nentershausen aus kommend können die Zulieferer und Gewerbetreibende in die Straße „Am Mühlenweg“ zum Gewerbegebiet fahren, jedoch nicht bis auf die Umgehung K158 nach Hundsangen. Die Bauarbeiten im Kreuzungsbereich bei Weroth sollen bis zum Ende der rheinland-pfälzischen Sommerferien beendet werden, sodass die Zufahrt Richtung Steinefrenz nach den Ferien wieder frei sein soll. Ab dann werden die Arbeiten innerhalb der Ortsdurchfahrt „Bahnhof Steinefrenz“ aufgenommen und der Abschnitt innerhalb der Ortsdurchfahrt gesperrt. Eine Zufahrt zum Gewerbegebiet Dreikirchen wird über die Kreisstraße 158, die Umgehung Richtung Hundsangen, eingerichtet.

i Die Sanierungsarbeiten sollen voraussichtlich fünfeinhalb Monate andauern - wenn die Wetterverhältnisse nicht dem Zeitplan einen Strich durch die Rechnung machen. Angela Baumeier

Ab Ende der Sommerferien werden dann innerhalb der Ortsdurchfahrt „Bahnhof Steinefrenz“ außer der Gesamterneuerung des Straßenaufbaus auch alle Versorgungsleitungen zur Abwasser- und Oberflächenwasserentsorgung sowie die Leitungen der Wasserhausanschlüsse erneuert. Innerhalb der Ortsdurchfahrt wird zudem erstmalig ein beidseitiger Gehweg – der einseitig als kombinierter Rad- und Gehweg ausgeführt wird – angelegt, um einen sicheren Fußgänger- und Radverkehr zu gewährleisten. Weiterführend in Richtung Weroth wird die Landstraße 317 ebenfalls aufwendig saniert.

„Tiefe Risse im Asphalt und starke partielle Vertiefungen in der Fahrbahn lassen auf unzureichende Tragfähigkeit und hohe Belastungen durch Schwerverkehr schließen“, teilt der LBM Diez weiter zu dem Grund mit, weshalb die umfangreichen Sanierungsarbeiten nötig werden. Auf dem Abschnitt zwischen den beiden Ortschaften wird die Fahrbahn im Hocheinbau ertüchtigt, wobei etwa zwölf Zentimeter Asphalt auf den vorhandenen Asphaltbelag eingebaut werden. Auch die seitlichen Entwässerungseinrichtungen in dem Streckenabschnitt sind stark beschädigt und führen das Oberflächenwasser von der Straße und das Schichtenwasser aus den bergseitig angrenzenden Flächen nur noch schlecht ab. Dort müssen eingebrochene und zugewachsene Rohrleitungen zum Teil erneuert werden. Die starken Schadstellen mit Vertiefungen in der Fahrbahn werden von Grund auf neu und tragfähig aufgebaut.

Kreuzung bei Weroth soll nach den Sommerferien frei sein

Für den ersten Bauabschnitt ist die Umleitung so konzipiert, dass auch der Schwerverkehr die Baustelle umfahren kann. Sie führt über Kleinholbach, Girod, Steinefrenz, Berod, Wallmerod und Hundsangen. Um den öffentlichen Nahverkehr so wenig wie möglich einzuschränken, wird dieser über die Umgehung K158 und unter Ampelschaltung über die Unterstraße (ehemalige Kreisstraße) nach bzw. durch Weroth geführt.

Nach den Sommerferien soll die Kreuzung bei Weroth wieder befahrbar sein, nur in Richtung Bahnhof Steinefrenz bleibt die L317 weiterhin gesperrt, da hier die Arbeiten auf der freien Strecke nicht abgeschlossen sein werden. Ab dann beginnen auch die innerörtlichen Arbeiten im Bereich Bahnhof Steinefrenz. Eine Fahrbeziehung unter Ampelverkehr wird für diesen Bauabschnitt zwischen der Umgehung Dreikirchen (K158) und dem Gewerbegebiet „Am Mühlenweg“ hergestellt. Der öffentliche Nahverkehr wird auch in diesem Abschnitt über die Umgehung Dreikirchen und die Unterstraße nach Weroth geleitet. Eine großräumige Umleitung wird für diesen Bauabschnitt über Steinefrenz, Girod und Kleinholbach ausgeschildert.

Umleitungsstrecken sind auch vom Schwerverkehr befahrbar

Insgesamt rechnet der LBM mit einer Bauzeit von circa fünfeinhalb Monaten, für alle Abschnitte gerechnet, wenn die Wetterbedingungen eine durchgehende Bautätigkeit zulassen. Die großräumigen Umleitungsstrecken, die auch vom Schwerverkehr zu befahren sind, werden örtlich ausgeschildert.

Insgesamt investiert das Land gemeinsam mit den Verbandsgemeindewerken Wallmerod und der Ortsgemeinde Steinefrenz rund 2,8 Millionen Euro in das Gemeinschaftsprojekt. Der LBM Diez bittet während der Bauarbeiten alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die Behinderungen sowie um Rücksichtnahme und Geduld während der Bauarbeiten.

Zusätzliche Informationen und eine Übersicht zu den Umleitungsstrecken finden sich im Internet unter verkehr.rlp.de