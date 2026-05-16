Verkehrsader wird saniert L317 am Bahnhof Steinefrenz noch bis Ende Juli gesperrt Angela Baumeier 16.05.2026, 10:00 Uhr

i Derzeit werden unter anderem der Straßenunterbau und die Gehwege hergestellt, die Verkehrssperrung wird bis Ende Juli andauern. Benedikt Bauch/LBM Diez

Die Verkehrssperrung bei Steinefrenz dauert noch an. Der Landesbetrieb Mobilität Diez erklärt, warum die Baumaßnahme so lange Zeit braucht.

Die Baumaßnahme auf der L317 am Steinefrenzer Bahnhof ist noch immer voll im Gange. „Die Verkehrssperrung wird bis Ende Juli andauern“, teilt der Landesbetrieb Mobilität Diez (LBM) auf unsere Anfrage hin mit. Derzeit werden der Straßenunterbau und die Gehwege hergestellt, alle Hofzufahrten an die neuen Gehweghöhen angeglichen und Anbindungen an Wirtschaftswege und seitliche Gemeindestraßen vorbereitet.







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