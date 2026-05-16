Die Verkehrssperrung bei Steinefrenz dauert noch an. Der Landesbetrieb Mobilität Diez erklärt, warum die Baumaßnahme so lange Zeit braucht.
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Die Baumaßnahme auf der L317 am Steinefrenzer Bahnhof ist noch immer voll im Gange. „Die Verkehrssperrung wird bis Ende Juli andauern“, teilt der Landesbetrieb Mobilität Diez (LBM) auf unsere Anfrage hin mit. Derzeit werden der Straßenunterbau und die Gehwege hergestellt, alle Hofzufahrten an die neuen Gehweghöhen angeglichen und Anbindungen an Wirtschaftswege und seitliche Gemeindestraßen vorbereitet.