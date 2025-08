Zahlreiche Landes- und Kreisstraßen im Westerwald sind in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Zu den besonders schlechten Straßen zählt auch die L313 zwischen Mogendorf und Oberhaid. Es wird allerdings noch dauern, bis sich das ändert.

Wer mit dem Auto zwischen Mogendorf und Oberhaid unterwegs ist, könnte meinen, er befände sich auf einem Feldweg. Die L313 ist dort in einem sehr schlechten Zustand und außerdem zu schmal. Das bestätigt auch das rheinland-pfälzische Verkehrsministerium in einem Antwortschreiben an die heimische Landtagsabgeordnete Jenny Groß.

Die Westerwälder CDU-Politikerin hatte eine Kleine Anfrage an die Landesregierung gestellt, da sie wissen wollte, wann mit dem Ausbau der Straße zu rechnen sei. Die Antwort ist für alle Verkehrsteilnehmer allerdings ernüchternd: Es müsse zunächst ein Planfeststellungsverfahren durchgeführt werden, schreibt Verkehrsministerin Daniela Schmitt (FDP). Ein Baubeginn sei deshalb noch nicht absehbar.

Planfeststellungsverfahren dauert Jahre

Bevor eine neue Straße gebaut oder eine bestehende Straße verbreitert werden kann, ist ein förmliches Genehmigungsverfahren notwendig. Dieses umfasst beispielsweise eine Umweltverträglichkeitsprüfung. Unter Umständen müssen zudem weitere Grundstücksflächen erworben werden. Ein solches Verfahren dauert mehrere Jahre, während eine reine Fahrbahnsanierung meist schneller umgesetzt werden kann.

Im Falle der L313 zwischen Mogendorf und Oberhaid ist beides erforderlich. Die Fahrbahn weist seit geraumer Zeit massive Schäden auf, weshalb die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 50 km/h reduziert wurde. Darüber hinaus ist die Straße aber auch zu schmal, wie das Ministerium bestätigt. Da dort auch Schwerlastverkehr unterwegs ist, soll die Fahrbahn auf sechs Meter verbreitert werden.

„Dies kommt von jahrelangem verkehrspolitischem Missmanagement und wer meint, dass dies zeitnah behoben sei, der irrt.“

Jenny Groß zum Zustand der L313 zwischen Mogendorf und Oberhaid.

Bei der Zustandsbewertung und den erforderlichen Maßnahmen sind sich Schmitt und Groß also einig. Die CDU-Abgeordnete zeigt sich allerdings schockiert darüber, dass das Projekt nicht in den Investitionsplan des Landes für die Jahre 2024 bis 2028 aufgenommen wurde. Damit ist jetzt schon absehbar, dass der Ausbau frühestens in vier Jahren beginnt – nach Groß’ Ansicht viel zu spät.

Die L313 sei eine relevante Verbindungsstrecke für Anwohner, Pendler sowie den Wirtschafts- und landwirtschaftlichen Verkehr, betont Groß. „Die Straße ist nicht nur Teil des alltäglichen Berufsverkehrs, sondern wird auch als Ausweichroute bei Störungen auf der A3 oder der B255 genutzt“, so die Abgeordnete weiter. Dass nun auf eine Planung im Frühstadium verwiesen wird, sei nur mit „jahrelangem verkehrspolitischem Missmanagement“ zu erklären. „Soll die Strecke irgendwann gesperrt werden für den Verkehr?“, fragt sie provokant. Das Projekt sei im Investitionsplan 2019 bis 2023 gelistet gewesen, es wurde aber nie umgesetzt, ergänzt Groß.

Ausbauplanung läuft laut LBM bereits

Das Verkehrsaufkommen auf dem rund drei Kilometer langen Abschnitt beträgt übrigens etwa 1300 Fahrzeuge pro Tag. Darunter sind zwar nur etwa 30 schwere Lastwagen. Aufgrund des sehr schlechten Straßenzustands dürften jedoch einige Lkw-Fahrer Alternativstrecken ansteuern. Der LBM Diez bestätigte auf Anfrage unserer Zeitung, dass die Ausbauplanung für die L313 bereits läuft. Die Maßnahme soll demnach umgesetzt werden, sobald Baurecht besteht.