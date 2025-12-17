Baustelle in Höhr-Grenzhausen L307-Behelfsbrücke an der A48 nimmt Form an Thorsten Ferdinand 17.12.2025, 18:00 Uhr

i Die tonnenschwere Behelfsbrücke wird derzeit auf dem ehemaligen Mitfahrerparkplatz an der A48 vormontiert. Rainer Stauber

Seit einigen Wochen wird die Behelfsbrücke über die A48 bei Höhr-Grenzhausen vormontiert. Inzwischen ist der Baufortschritt mit bloßem Auge zu erkennen, und auch der Termin für die Fixierung des Bauwerks steht mittlerweile fest.

Die Redewendung „Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus“ klingt zwar abgedroschen. Im Falle der L307-Behelfsbrücke über die A48 bei Höhr-Grenzhausen passt sie jedoch perfekt. Mit einem Gewicht von 235 Tonnen und einer Spannweite von 56 Metern ist das Provisorium ein echtes Mammutbauwerk.







