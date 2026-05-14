Vollsperrung der Strecke L300 zwischen Meudt und Herschbach/Oww. wird erneuert Angela Baumeier 14.05.2026, 10:43 Uhr

i Die Strecke zwischen Herschbach und Meudt befindet sich bereits seit vielen Jahren in einem sehr schlechten Zustand. Röder-Moldenhauer

Landesbetrieb Mobilität richtet großräumige Umleitung ein und erklärt, warum diese Baumaßnahme nötig wurde. Ab Montag, 18. Mai, wird der Straßenabschnitt zwischen den Ortschaften Meudt und Herschbach/Oww. für den Straßenausbau voll gesperrt.

Die Landstraße 300 zwischen den Ortschaften Meudt und Herschbach/Oww. wird ab Montag, 18. Mai, voll gesperrt, um den beschädigten Straßenabschnitt insgesamt zu erneuern. Das teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Diez mit.Hintergrund für die Arbeiten ist, dass sich die Strecke bereits seit vielen Jahren in einem sehr schlechten Zustand befindet und immer wieder notdürftig repariert werden musste.







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