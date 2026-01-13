Von Hachenburg nach Rennerod KV: Augenarzt hat Praxis-Standortwechsel so beantragt Markus Kratzer 13.01.2026, 15:00 Uhr

i In den Räumen der ehemaligen Augenarztpraxis Ohlhorst in Hachenburg werden von seinem Nachfolger künftig nur noch Privatpatienten und Selbstzahler behandelt. Der "offizielle" Praxissitz ist nun Rennerod. Nadja Hoffmann-Heidrich

Dass die Übernahme der Augenarztpraxis Ohlhorst in Hachenburg mit einem Standortwechsel nach Rennerod verbunden ist, hat in der Löwenstadt für Irritationen gesorgt. Was hat die Kassenärztliche Vereinigung damit zu tun? Wir haben nachgefragt.

Patienten der ehemaligen Augenarztpraxis Ohlhorst in Hachenburg, können, sofern sie keine Privatversicherten oder Selbstzahler sind, sich künftig in Rennerod behandeln lassen. Die Praxisübergabe an das Augenzentrum Rennerod ist mit einem Standortwechsel verbunden, was rund um Hachenburg für einige Irritationen gesorgt hatte.







