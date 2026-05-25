Westerwälder Literaturtage Kurt Prödel in Hachenburg: Nahbar, offen und humorvoll 25.05.2026, 12:45 Uhr

i Persönlich, humorvoll und nahbar erschien Kurt Prödel bei seiner Lesung im Vogtshof. Dabei sprach er offen über die Hintergründe und Ideen zu „Salto“. Sabrina Mewes

Persönlich, humorvoll und nahbar erschien Kurt Prödel bei seiner Lesung im Vogtshof in Hachenburg. Dabei sprach er offen über die Hintergründe und Ideen zu seinem neuen Buch „Salto“.

„Ich habe nicht gedacht, dass ich mal so einen persönlichen Roman schreibe“, schreibt Kurt Prödel auf Instagram. Auch wenn sein neues Buch „Salto“ nicht unbedingt auf der Handlungsebene nah an ihm dran sei, sei in Gefühlen, Situationen und Beschreibungen immer etwas Persönliches.







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