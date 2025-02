Stimmungsgarant aus Köln Kurt Kokus wird bei den Raasber Möhnen einheizen 06.02.2025, 15:00 Uhr

i Gute Laune herrscht bei Olaf dem Flipper (links), dem Duisburger Prinz Kai-Uwe (2023) und Kurt Kokus (rechts). Der Kölner Stimmungsgarant Kokus tritt bei beiden Sitzungen der Raasber Möhnen auf und erklärt im Interview, was ihn mit dem Westerwald verbindet. Curd Gerritzen/Kokusnuss Musikverlag

Der Kölner Stimmungsgarant kündigt im Interview bei beiden Sitzungen in Ransbach-Baumbach Comedy, Trompetensoli und Gesang an. Der Künstler freut sich schon auf die Auftritte im Westerwald.

. Die Raasber Möhnen freuen sich auf ihre Sitzungen am Samstag, 15. Februar, um 19.11 Uhr und am Donnerstag, 27. Februar, um 15.11 Uhr. Obermöhn Jenny 1. und ihr Gefolge begrüßen die närrischen Gäste dann im großen Saal der Stadthalle in Ransbach-Baumbach.

