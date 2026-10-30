Kirschbaum wird zu Skulptur Kunstwerk „Gehalten“ steht für Leben im Haus Nisterpfad 30.10.2026, 11:00 Uhr

i Die Holzskulptur "Gehalten ..." der international bekannten Künstlerin Simone C. Levy (Mitte) wurde auf dem Gelände der Wohn- und Tagesförderstätte Nisterpfad in Hachenburg eingeweiht. Zur Feier versammelten sich Vorstandsmitglieder, Bewohner, Mitarbeiter und Kunstfreunde rund um die Skulptur. Röder-Moldenhauer

Die Bildhauerin Simone C. Levy schafft eine weitere Holzskulptur für die Wohn- und Tagesförderstätte in Hachenburg. Die Kunstwerke symbolisieren das Engagement des Vereins für Behindertenarbeit und das Angebot an die Bewohner.

Der abgestorbene Stamm eines alten Kirschbaums auf dem Grundstück der Wohn- und Tagesförderstätte Nisterpfad hat die Anregung zur Schaffung einer eindrucksvollen Holzskulptur geliefert. Die international bekannte und in Höhr-Grenzhausen lebende Holzbildhauerin Simone C.







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