Kunstwerk „Gehalten“ steht für Leben im Haus Nisterpfad
Die Bildhauerin Simone C. Levy schafft eine weitere Holzskulptur für die Wohn- und Tagesförderstätte in Hachenburg. Die Kunstwerke symbolisieren das Engagement des Vereins für Behindertenarbeit und das Angebot an die Bewohner.
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Der abgestorbene Stamm eines alten Kirschbaums auf dem Grundstück der Wohn- und Tagesförderstätte Nisterpfad hat die Anregung zur Schaffung einer eindrucksvollen Holzskulptur geliefert. Die international bekannte und in Höhr-Grenzhausen lebende Holzbildhauerin Simone C.