Kirschbaum wird zu Skulptur
Kunstwerk „Gehalten“ steht für Leben im Haus Nisterpfad
Die Holzskulptur "Gehalten ..." der international bekannten Künstlerin Simone C. Levy (Mitte) wurde auf dem Gelände der Wohn- un
Die Holzskulptur "Gehalten ..." der international bekannten Künstlerin Simone C. Levy (Mitte) wurde auf dem Gelände der Wohn- und Tagesförderstätte Nisterpfad in Hachenburg eingeweiht. Zur Feier versammelten sich Vorstandsmitglieder, Bewohner, Mitarbeiter und Kunstfreunde rund um die Skulptur.
Röder-Moldenhauer

Die Bildhauerin Simone C. Levy schafft eine weitere Holzskulptur für die Wohn- und Tagesförderstätte in Hachenburg. Die Kunstwerke symbolisieren das Engagement des Vereins für Behindertenarbeit und das Angebot an die Bewohner.

Lesezeit 1 Minute
Der abgestorbene Stamm eines alten Kirschbaums auf dem Grundstück der Wohn- und Tagesförderstätte Nisterpfad hat die Anregung zur Schaffung einer eindrucksvollen Holzskulptur geliefert. Die international bekannte und in Höhr-Grenzhausen lebende Holzbildhauerin Simone C.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungZeitgeschichte

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren