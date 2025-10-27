Skulpturengruppe im Nisterpfad
Kunstwerk bereichert Wohngruppe in Hachenburg
Winfried W. Weber freut sich mit seiner Frau Brunhilde (Vordergrund) sowie mit Bewohnern und Mitarbeitern der Wohnstätte am Nisterpfad über die Aufstellung der von ihm konzipierten und von der Bildhauerin Simone C. Levy realisierten Skulpturengruppe in Hachenburg.
Röder-Moldenhauer

Als Einladung zum Innehalten und als Anregung der Fantasie versteht Winfried W. Weber eine nach seinen Entwürfen entwickelte Skulpturengruppe, die jetzt in Hachenburg aufgestellt wurde.

Die international bekannte und in Höhr-Grenzhausen lebende Holzbildhauerin Simone C. Levy hat eine Skulpturengruppe geschaffen, die jetzt an der Wohnstätte Nisterpfad in Hachenburg ihren Platz gefunden hat. Die Arbeit geht auf Entwürfe des Vorsitzenden des Vereins für Behindertenarbeit, Winfried W.

