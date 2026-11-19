Siebte Werkschau Kunstvielfalt im Bürgerhaus Wirges erleben Hans-Peter Metternich 19.11.2026, 15:00 Uhr

i Udo Herkenroth erläutert im Gespräch mit einem Gast der Vernissage seine Gemälde von Wirgeser Ansichten. Hans-Peter Metternich

Regionale Vielfalt und überraschende Materialien: Die siebte Werkschau von „Wirges kreativ“ bringt Gemälde, Skulpturen und Holzarbeiten ins Bürgerhaus. Eintritt frei, zu sehen bis 13. Dezember.

Die Künstlergruppe „Wirges kreativ“ lädt zum siebten Mal Freunde der bildenden Kunst zu ihrer jährlichen Ausstellung ins Bürgerhaus Wirges ein. Bis zur Finissage am Sonntag, 13. Dezember, ist im Foyer des Wirgeser Bürgerhauses ein breites Spektrum kunstvoller Exponate von 15 Kunstschaffenden zu sehen: Gemälde, Zeichnungen, Aquarelle, Arbeiten in Mischtechnik, Holzarbeiten und Skulpturen.







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