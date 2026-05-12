Kreativangebot mit Workshops
Kunstspektakel an der Burg in Rotenhain gibt Kraft
Die Teilnehmerinnen der Schreibwerkstatt der Schriftstellerin Annegret Held (2. von links) hatten viel Spaß und haben viel geler
Die Teilnehmerinnen der Schreibwerkstatt der Schriftstellerin Annegret Held (2. von links) hatten viel Spaß und haben viel gelernt.
Mariam Nasiripour

Interessante und spannende Workshops wurden von heimischen Künstlerinnen geleitet. Ein Kunsthandwerkermarkt und eine Ausstellung von Arbeiten ergänzten das Angebot. Schriftstellerin Annegret Held zieht eine Bilanz. 

Lesezeit 2 Minuten
„Wir sind sehr glücklich über den Verlauf des Festivals“, sagt Annegret Held. Sie ist die Initiatorin der Veranstaltungsreihe „Kunstspektakel Alte Burg“ in Rotenhain. Nach 2024 wurde die Veranstaltung nun zum zweiten Mal ausgerichtet. Neben verschiedenen interessanten und spannenden Workshops, die von heimischen Künstlerinnen geleitet wurden, gab es einen Kunsthandwerkermarkt und eine Ausstellung von Arbeiten Kunstschaffender aus der Region. An ...

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