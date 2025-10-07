Der Töpfermarktwettbewerb zum europäischen Töpfermarkt in Ransbach-Baumbach fand unter dem Thema „Unsere Kinder“ statt. 15 Kunstschaffende hatten Arbeiten eingereicht, die sich mit der Aufgabe auseinandersetzten. Der Gewinner kommt aus Xanten.
Der jüngste europäische Töpfermarkt in Ransbach-Baumbach hatte am Wochenende leider unter der schlechten Witterung zu leiden. Ungemütliches Wetter hinderte sicher den einen oder anderen treuen Marktgänger an einem Besuch in der Töpferstadt. Dennoch war der Markt nicht schlecht besucht.