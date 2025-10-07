Keramik in Ransbach-Baumbach Kunstschaffende überzeugen beim Töpfermarkt-Wettbewerb Hans-Peter Metternich 07.10.2025, 12:00 Uhr

i Stolz präsentieren die Preisträger der Töpfermarkt-Wettbewerbes (von links mit Urkunden) Yvonne Strupp (1. Preis), Diane Tafel (3. Preis) und eine „Keramikerin“ der Förder- und Wohnstätten Kettig (2. Preis) ihre Urkunden im Kreise der Juroren und Vertreter der Stadt Ransbach-Baumbach Hans-Peter Metternich

Der Töpfermarktwettbewerb zum europäischen Töpfermarkt in Ransbach-Baumbach fand unter dem Thema „Unsere Kinder“ statt. 15 Kunstschaffende hatten Arbeiten eingereicht, die sich mit der Aufgabe auseinandersetzten. Der Gewinner kommt aus Xanten.

Der jüngste europäische Töpfermarkt in Ransbach-Baumbach hatte am Wochenende leider unter der schlechten Witterung zu leiden. Ungemütliches Wetter hinderte sicher den einen oder anderen treuen Marktgänger an einem Besuch in der Töpferstadt. Dennoch war der Markt nicht schlecht besucht.







