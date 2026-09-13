Anlage an Haselstraße fertig
Kunstrasenplatz in Ransbach-Baumbach wiedereröffnet
Die hoffnungsvolle Sportjugend nimmt die neue Sportanlage gleich in Beschlag.
Die hoffnungsvolle Sportjugend nimmt die neue Sportanlage gleich in Beschlag.
Hans-Peter Metternich

Der Kunstrasen an der Haselstraße ist saniert und wieder bespielbar. Eine neue Vereinshütte schafft zudem Raum für Begegnung. Nun wurde der Abschluss des Projekts offiziell gefeiert.

Lesezeit 2 Minuten
Es ist vollbracht: Der marode Kunstrasenplatz in der Haselstraße in Ransbach-Baumbach wurde komplett erneuert und ist endlich wieder für Trainingszwecke nutzbar und bespielbar. Der alte, sehr in die Jahre gekommene Kunstrasenbelag wurde ausgebaut, der Untergrund repariert und der neue Kunstrasen verlegt.
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