Sanierung in Ransbach-Baumbach Kunstrasenplatz erhält derzeit neuen Belag Camilla Härtewig 30.06.2026, 18:00 Uhr

i Zutritt verboten: Der Kunstrasenplatz in der Haselstraße erhält derzeit einen neuen Belag. Ab Mitte Juli soll er wieder bespielbar sein. Camilla Härtewig

Nach 20 Jahren ist Schluss: Der marode Kunstrasenplatz in der Haselstraße in Ransbach-Baumbach wird komplett erneuert. Schon ab Mitte Juli soll hier wieder trainiert und gespielt werden. Was die Sanierung kostet.

Gute Nachrichten für Ransbach-Baumbach: Der „untere“ Sportplatz an der Sportanlage Haselstraße erhält derzeit einen neuen Belag. Das teilt Bürgermeister Michael Merz auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Die Arbeiten dauern insgesamt circa drei Wochen. Der alte Kunstrasenbelag wird ausgebaut, der Untergrundbelag repariert und der neue Kunstrasen verlegt.







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