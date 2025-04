Das Kunstforum Westerwald veranstaltet am Samstag und Sonntag, 26. und 27. April, einen Kunstmarkt im Jugend-, Kultur- und Bürgerzentrum Zweite Heimat in Höhr-Grenzhausen (Mittelstraße 7). Organisiert wird diese Veranstaltung von den beiden Malerinnen Meike Siefken und Sonja Fuchs-Kamber sowie von der Holzbildhauerin und Sängerin Simone Carole Levy. Kleine Bilder, Fotografien, Miniatur-Skulpturen, Objekte sowie Wortkunst und Poesie können an den zwei Tagen in gehobener Marktatmosphäre bestaunt, diskutiert und auch gekauft werden. „Es ist für jeden Geschmack und jeden Geldbeutel etwas dabei“, versichert die Zweite Vorsitzende, Simone Carole Levy, beim Pressegespräch.

Elf Mitglieder des Vereins zeigen ihre Arbeiten in Form eines Marktes – dieses Format hat das Kunstforum schon einmal ausprobiert. Ziel ist, eine jährliche Tradition daraus zu machen. Neben den drei Organisatorinnen aus Höhr-Grenzhausen und Ransbach-Baumbach stellen folgende Künstler ihre Werke aus: Simone Delling aus Betzdorf, Gerhard Gröner aus Wissen, Gabriele Hartmann aus Höchstenbach, Georges Hartmann aus Höchstenbach, Brunhilde Hegemann aus Dierdorf, Petra Moser aus Hamm-Sieg, Charly Schneider aus Altenkirchen sowie Luis Palma aus Mörsbach. Die Ausstellung ist an beiden Tagen von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei, eine Spendenbox steht aber bereit. „Wir freuen uns sehr auf zahlreiche und interessierte Besucher“, betont Sonja Fuchs-Kamber.

i Und hier sind die Organisatorinnen mit dem Flyer für den Kunstmarkt in Höhr-Grenzhausen (von links): Meike Siefken, Sonja Kamber und Simone Carole Levy. Camilla Härtewig

Hintergrund: Das Kunstforum Westerwald wurde 1992 gegründet und ist ein Zusammenschluss von Künstlern aus dem Westerwaldkreis, dem Kreis Altenkirchen und Neuwied. Die Künstler sind in den Sparten Literatur, Bildhauerei in Holz, Keramik und Metall, Objektdesign/Design, Fotografie, Malerei in Acryl, Aquarell, Kreide, Öl oder Mischtechnik und Gesang tätig. Es gibt auch Fördermitglieder, die auf ihre Art das Kunstforum unterstützen und prägen. Die Mitglieder wollen verschiedene Kunstarten und -richtungen miteinander verbinden und dabei das rege Kunstschaffen im Westerwald einer breiten Öffentlichkeit vorstellen.

Daher ist das Kunstforum darum bemüht, Ausstellungsmöglichkeiten für die Künstler der Gemeinschaft zu finden und Kontakte zur kunstinteressierten Öffentlichkeit herzustellen. Die drei Organisatorinnen loben die Arbeit der Ersten Vorsitzenden Helga Seelbach. Seit zwei Jahren führt sie den Verein und hat – obwohl nicht selbst Künstlerin – entscheidend zu seiner Fortentwicklung beigetragen. „Die Mitgliederzahl hat sich nahezu verdoppelt und liegt nun bei 43 Künstlern“, berichtet Meike Siefken begeistert.

Seit Mai 2024 stellt Stadt Altenkirchen Leerstand als Kunstraum zur Verfügung

In den letzten Jahren hat das Kunstforum Westerwald zahlreiche Gemeinschaftsausstellungen, Konzerte und Lesungen veranstaltet. Atelierbesuche sind bei den Mitgliedern jederzeit nach telefonischer Absprache möglich. Seit Mai 2024 stellt die Stadt Altenkirchen einen Leerstand als Kunstraum zur Verfügung. An Donnerstagen von 10 bis 14 Uhr oder nach Absprache ist die Räumlichkeit geöffnet. „Im Sommer wird der Leerstand wohl aber endgültig abgerissen“, bedauert die Zweite Vorsitzende Levy. Besuchstermine können per E-Mail angefragt werden unter coya@coya.de .

Meike Siefken öffnet bei „Höhr-Grenzhausen brennt“ die Türen zu ihrem Atelier

Meike Siefken öffnet übrigens ihr Atelier bei „Höhr-Grenzhausen brennt“ am Sonntag, 6. April, in der Brunnenstraße 4 für Kunstinteressierte. Grundlage für ihre Malereien und Collagen ist Acrylfarbe. Sie experimentiert mit verschiedenen Materialien, etwa Sand, Steinen, Kaffeesatz oder Stoff. Unterschiedliche Techniken begeistern die Höhr-Grenzhäuserin, die zunehmend abstrakt malt.

Weitere Informationen zum Kunstforum Westerwald gibt es im Internet unter kunstforum-westerwald.de.