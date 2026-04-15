Benefizaktion „LionsArt“ Kunstauktion im Stöffelpark zugunsten sozialer Projekte Angela Baumeier 15.04.2026, 10:00 Uhr

i Zu den Werken, die am 26. April im Stöffel für den guten Zweck versteigert werden, gehört auch dieses von Margit Goeltzer, "Tornado" betitelt, 100 x 120 Zentimeter groß. Margit Goeltzer

Ein Zeichen für Kunst, Kultur und Einsatz für die gute Sache: Bilder, Zeichnungen oder künstlerische Fotografien von 26 Künstlern kommen unter dem Hammer, 70 Werke werden für den guten Zweck versteigert.

Zu einer besonderen Benefiz-Kunstauktion laden die Mitglieder der Lions Clubs Bad Marienberg und Friedrich Wilhelm Raiffeisen Altenkirchen sowie des Rotary Clubs Westerwald am Sonntag, 26. April, in den Stöffelpark ein. Sie haben „LionsArt“ organisiert, bei der 70 Werke versteigert werden.







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