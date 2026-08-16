Leerstand in Montabaur angehen
Kunst trifft Mode: Für Familie Krekel passt das perfekt
Künstlerin Ingeborg Krekel und ihr Schwager Erwin Krekel freuen sich, dass die spontane Kunstausstellung in seinem Modehaus auf
Künstlerin Ingeborg Krekel und ihr Schwager Erwin Krekel freuen sich, dass die spontane Kunstausstellung in seinem Modehaus auf viel positive Resonanz stößt.
Katrin Maue-Klaeser

Im Bekleidungsgeschäft Krekel am Großen Markt in Montabaur zeigen Künstler des Offenen Ateliers Werke um Claude Monet. Inhaber Erwin Krekel sieht darin einen Beitrag zur Belebung der Innenstadt – der sich erweitern ließe.

Lesezeit 2 Minuten
Kunst trifft Mode: Nach diesem Motto stellen Künstler aus dem Offenen Atelier Montabaur derzeit Bilder im Modehaus Krekel am Großen Markt aus. Die Werke stammen aus einer Ausstellung, die Künstler für einen Vortrag der Deutsch-Französischen Gesellschaft (DFG) anlässlich des 100.
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