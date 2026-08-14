Brot und Fleisch Erfolgsgarant Kunden schätzen Handwerk bei Cenans Dönergrill Hans-Peter Metternich 14.08.2026, 14:00 Uhr

i Cenan Ergüzel (links) und sein Sohn Diyar können sich über mangelnde Kundschaft in ihrem Restaurant in Montabaur nicht beklagen. Dafür steht die Qualität ihres Angebotes. Das „beste Brot weit und breit“ wird in diesem speziellen Ofen in Sekundenschnelle außen knusprig und innen fluffig. Hans-Peter Metternich

Trotz Brand und Kanalschaden zieht Cenans Dönergrill wieder lange Schlangen an. Eine geheime Rezeptur fürs Brot und ausgesuchtes Fleisch erklären, warum Gäste aus der Region extra anreisen – und lieber warten, als zum schnellen Döner zu greifen.

„Drei Jahre mussten sich die Fans des Dönergrills gedulden: Nun feierten sie die Wiedereröffnung nach einem Brand in dem Gebäude am Kleinen Markt in Montabaur.“ So berichtete unsere Zeitung Ende Juli über das Restaurant im Zentrum der Kreisstadt, das sich wieder zum Kundenmagneten entwickelt hat.







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