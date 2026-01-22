Handel in Ransbach-Baumbach
Kunden bedauern in sozialen Medien das Normann-Aus
Großes Bedauern haben Normann-Kunden in den sozialen Medien zum Aus des Modehauses in Ransbach-Baumbach geäußert.
Camilla Härtewig

Die Schließung des Modehauses Normann Ende August sorgt in Ransbach-Baumbach für Bestürzung. In sozialen Medien beklagen viele Kunden den Verlust des Traditionsgeschäfts. Zugleich wächst die Sorge um die Zukunft des Einzelhandels in der Stadt.

Lesezeit 2 Minuten
Die Nachricht von der bevorstehenden Schließung des Modehauses Normann Ende August hat in Ransbach-Baumbach für große Bestürzung gesorgt. Besonders in den sozialen Medien äußern viele Kunden ihr Bedauern und sehen darin einen weiteren Einschnitt für den Einzelhandel in der Töpferstadt.

