Handel in Ransbach-Baumbach Kunden bedauern in sozialen Medien das Normann-Aus Camilla Härtewig 22.01.2026, 18:00 Uhr

i Großes Bedauern haben Normann-Kunden in den sozialen Medien zum Aus des Modehauses in Ransbach-Baumbach geäußert. Camilla Härtewig

Die Schließung des Modehauses Normann Ende August sorgt in Ransbach-Baumbach für Bestürzung. In sozialen Medien beklagen viele Kunden den Verlust des Traditionsgeschäfts. Zugleich wächst die Sorge um die Zukunft des Einzelhandels in der Stadt.

Die Nachricht von der bevorstehenden Schließung des Modehauses Normann Ende August hat in Ransbach-Baumbach für große Bestürzung gesorgt. Besonders in den sozialen Medien äußern viele Kunden ihr Bedauern und sehen darin einen weiteren Einschnitt für den Einzelhandel in der Töpferstadt.







Artikel teilen

Artikel teilen