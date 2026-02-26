Veranstaltungen in Hachenburg Kulturzeit verspricht viel Liebe, Musik und Humor Nadja Hoffmann-Heidrich 26.02.2026, 19:00 Uhr

i Sie stellten den neuen Veranstaltungskalender vor: (vordere Reihe von links) Kulturzeit-Mitarbeiterin Carolin Buchner, Kulturreferentin Beate Macht und Gabriele Greis (Bürgermeisterin der VG Hachenburg) sowie (hintere Reihe von links) Kulturzeit-Mitarbeiter Torsten Greis, Kulturzeit-FSJlerin Lara Pirzenthal und Stadtbürgermeister Stefan Leukel. Röder-Moldenhauer

Prall gefüllt mit abwechslungsreichen Terminen ist der neue Hachenburger Veranstaltungskalender, der am Donnerstag vorgestellt wurde. Das bunte Paket wurde „mit viel Liebe“ geschnürt.

Wer jetzt noch über zu kalte Vor-Frühlings-Temperaturen klagt und das Draußensein vermisst, der kann sich schon jetzt auf den Sommer freuen, wenn die Hachenburger Kulturzeit eine neue Veranstaltungsreihe an den Start bringt. Allzu viel dazu wollten die Verantwortlichen beim Pressefrühstück anlässlich der Vorstellung des Programms fürs erste Halbjahr noch nicht verraten, doch Kulturreferentin Beate Macht verspricht: „Es wird chillig, es wird ...







